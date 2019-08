Anitta canta “Faz Gostoso” com Blaya no festival MEO em Portugal

Na madrugada desta quarta-feira (7) no festival MEO Sudoeste, a cantora Anitta cantou a música “Faz Gostoso” com uma companhia bem especial: Blaya! Pra quem não sabe, ela compôs e gravou a faixa há algum tempo – que depois foi parar nos ouvidos da Rainha do Pop. A cantora brasileira está em turnê pela Europa e já passou pela Bélgica, Suíça Inglaterra e agora Portugal. Anitta segue agora para os Estados Unidos, onde encerrará seu giro de shows internacionais com uma apresentação no Dale Fuego Festival, na Califórnia. Confira o dueto entre as cantoras:

