Anitta e Pedro Scooby, ex-marido da atriz Luana Piovani, assumem o namoro

O surfista Pedro Scooby postou uma foto no Instagram, neste sábado (1º), beijando a cantora Anitta, durante uma viagem à Indonésia. Nas redes sociais, ele ainda brincou com uma amiga que aparece na imagem: “Foi mal pela vela, @jessicadesa”.

“A gente sabe que o cara é muito lindo quando ele pode colocar qualquer cabelo e fica lindo, e a cicatriz é a marca máscula da sobrevivência… Não precisa de cabelo, de nada, segue a beleza”, se declarou Anitta.

Na noite de sexta-feira (31), a cantora assumiu publicamente o affair com o surfista Pedro Scooby. Os dois estão de férias na Indonésia e já foram clicados aos beijos. Vale lembrar que Anitta e Pedro Scooby já se envolveram anteriormente, em 2016.

Luana Piovani se manifesta

Pedro Scooby e Luana Piovani, que atualmente mora em Portugal, são pais de três filhos: Dom, Liz e Bem. Com a divulgação do novo relacionamento do surfista, muitos fãs foram até as redes sociais de Luana, que comentou o assunto.

“Amores, sei que vocês acham que a vida da gente é novela e gostam de seguir, torcer, mas a minha não é não. Sou da real, lembram? Eu já peguei uns três caras depois que separei, o Pedro “umas par”. Então, relaxem, deixem ele ser feliz que tô sendo também! Daqui a pouco ele volta para nos visitar e faremos mais um brinde pela vida ter nos juntado”, escreveu ela.

Logo após o relacionamento se tornar público, amigos famosos de Anitta e Pedro comentaram o assunto nas redes sociais. Filho de Claudia Raia e Edson Celulari, Enzo Celulari escreveu: “Aê casal”.

Macacos

Anitta registrou nas suas redes sociais o momento em que diversos macacos invadiram o quarto em que ela está hospedada em Bali, chegando a roubar frutas de cima de uma mesa. “Gente, olha isso”, falou em um vídeo. “Ai meu Deus do céu, tem vários! P*** que pariu, a casa tá cheia de macacos”, continuou, assustada com a invasão, quando um deles entrou na sala.

“Eu vou fechar a porta, eu estou com medo”, falou depois, gravando um vídeo em cima do sofá enquanto os animais continuavam entrando no espaço, roubando mais coisas.

Depois de acordar as pessoas que estavam com ela no local, Anitta ficou calma o suficiente para contar como tudo começou. “Eu estava aqui deitada no telefone resolvendo as coisas de trabalho, só que eu estava deitada olhando ali para o horizonte. Dali há pouco eu vi um macaco e falei ‘oh, um macaco’, e no que falei isso os outros se assustaram”, disse. “Eles estavam aqui o tempo todo e eu não vi, estavam pegando as frutas, tudo devagarinho, olhando para mim vendo se eu ia reparar.”