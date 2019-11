Anitta fará show de abertura na final da Copa Libertadores da América

A final da Libertadores entre River Plate e Flamengo, no dia 23 de novembro, em Lima, no Peru, vai contar com uma apresentação da cantora Anitta antes da bola rolar no Estádio Monumental.

Essa não é a primeira vez que Anitta se apresenta em um estádio. Antes, ela cantou na final dos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, e também realizou show na festa de encerramento da Copa América, no estádio do Maracanã. Vale lembrar que a decisão da competição foi transferida de Santiago para Lima por causa dos protestos violentos ocorridos no Chile nas últimas semanas.

Pela primeira vez, o Estádio Monumental de Lima vai receber uma final de torneio internacional. Por outro lado, o local já foi palco de diversos grandes shows, recebendo os artistas como Paul McCartney, Rolling Stones, Roger Waters, Backstreet Boys e Beyoncé.