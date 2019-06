Anitta manda indireta para a atriz Luana Piovani e fala sobre o “poder da bunda”

Nas redes sociais, a cantora Anitta mandou uma indireta para a atriz Luana Piovani, ex-mulher do seu namorado, o surfista Pedro Scooby. A mensagem publicada pela cantora fala sobre o “poder da bunda”.

“E para quem ainda acha que se alcançam grandes objetivos com a bunda: experimente nascer em um bairro pobre do Brasil, conseguir aprender diferentes idiomas fluentemente sem grana para isso, abrir sua empresa, criar o seu produto, cuidar da própria carreira, sustentar sua família, desviar da ignorância aprisionante que, infelizmente, é a maioria do ensino público brasileiro, exportar seu trabalho para outros países, ter reconhecimento e carregar esse bando de críticas sem fundamento nas costas seguindo sorridente e feliz. Se conseguir fazer isso com o poder da bunda e das suas pegações da vida me contem como, por favor”, declarou Anitta.

A mensagem é uma referência a comentários e curtidas de Luana Piovani. “Ele [Pedro Scooby] deve estar realizado, ele adora funk”, escreveu a atriz nas redes sociais, acrescentando o símbolo de um pêssego, que significa o bumbum na internet.

“Agora estou começando a entender a quantidade enorme de comentários me parabenizando por usar a cabeça e não a bunda”, disse a atriz em resposta a um seguidor.

Namoro

O surfista Pedro Scooby postou uma foto no Instagram, no sábado (1º), beijando a cantora Anitta, durante uma viagem à Indonésia. Nas redes sociais, ele ainda brincou com uma amiga que aparece na imagem: “Foi mal pela vela, @jessicadesa”.

“A gente sabe que o cara é muito lindo quando ele pode colocar qualquer cabelo e fica lindo, e a cicatriz é a marca máscula da sobrevivência… Não precisa de cabelo, de nada, segue a beleza”, se declarou Anitta.

Na noite de sexta-feira (31), a cantora assumiu publicamente o affair com o surfista Pedro Scooby. Os dois estão de férias na Indonésia e foram clicados aos beijos. Vale lembrar que Anitta e Pedro Scooby já se envolveram anteriormente, em 2016.

Pedro Scooby e Luana Piovani, que atualmente mora em Portugal, são pais de três filhos: Dom, Liz e Bem. Com a divulgação do novo relacionamento do surfista, muitos fãs foram até as redes sociais de Luana, que comentou o assunto.

Logo após o namoro se tornar público, amigos famosos de Anitta e Pedro também comentaram o assunto nas redes sociais.

Deixe seu comentário: