Anitta responde críticas a cabelo cacheado em clipe

Nesta quinta-feira (11), saiu o clipe de Muito Calor, parceria de Anitta com o porto-riquenho Ozuna. Com um visual colorido e vibrante, o vídeo nos traz um Rio de Janeiro em ebulição, divertido e cheio de sensualidade em cenários característicos da cidade, como a escadaria Selarón, na Lapa, o Pão de Açúcar, o Corcovado e as belas praias da cidade.

Muita gente disse que ela explora comunidades em seus trabalhos e que, ao aparecer com o cabelo cacheado e volumoso, estava fazendo uma apropriação cultural. Diante das críticas, a cantora resolveu se pronunciar. Em seus stories, Anitta compartilhou algumas fotos de quando era criança, justamente para rebater as críticas sobre seu cabelo.

De acordo com a cantora, entre todo seu repertório, “Muito Calor” é a música preferida do namorado, o surfista Pedro Scooby. Ficou curioso? Confira o clipe abaixo:

