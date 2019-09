Anitta se assusta, corre e interrompe seu show após um fã invadir o palco em São Paulo

Anitta passou por um susto durante show em São José dos Campos, interior de São Paulo, no Vale Music Fest. Um fã invadiu o palco e assustou a ex-namorada de Pedro Scooby – com quem se relacionou por cerca de três meses –, ao caminhar em sua direção, fazendo a funkeira deixar o local apressada, na madrugada deste sábado (14), interrompendo a apresentação. De forma rápida, a equipe de seguranças da cantora deteve o rapaz.

Outro fã ganha abraço ao invadir palco

Os vídeos da invasão foram postados em várias contas de Instagram. Logo depois, a “Poderosa” retornou ao palco para concluir a apresentação. Essa não é a primeira vez que um fã de Anitta surpreende a intérprete de “Bang!”: durante a gravação do DVD de Solange Almeida, um admirador invadiu o palco, mas conseguiu ganhar um abraço da funkeira.

Web torce por Anitta e Vitão

Dias após anunciar o fim do namoro com Pedro Scooby, Anitta surgiu em cenas de seu novo videoclipe, “Complicado”. Nas imagens, ela troca beijos e carícias com Vitão, levando a web ao delírio e torcendo por um possível relacionamento entre os cantores. “Ai, não sei se shippo ou fico com ciúmes ou com inveja”, disparou uma fã. “Como é dona Anitta? A gente shippa? Ou só admira o trabalho?”, brincou uma segunda. Um pouco antes, admiradores já haviam opinado que o beijo não era técnico. Enquanto isso, a atriz Thaylise Pivato negou que tenha sido traída por Vitão e afirmou que rompeu o namoro com Vitão antes da gravação do clipe.

Cantora nega estafa

Ausente da web por um período e diagnosticada com Síndrome do Esgotamento Profissional, a cantora se pronunciou após cancelar alguns compromissos profissionais. “Esse negócio de internet está deixando vocês doidos. Fui no DM primeiro, porque converso com muita gente por lá, abri uma conversa em que a menina postou: ‘entenda a síndrome que fez a Anitta parar de trabalhar. A dra. ciclana vai falar’. Até parei de seguir, né? Porque me deu um ranço… Eu ein, gente? Alguém que é doutor vai na rede social falar da doença dos outros? Ele não sabe, não diagnosticou e nem viu. Quanta gente irresponsável. Eu fiquei no chão”, explicou. “Vocês estão malucos e não vão me arrastar com vocês. Fui abrir outras DMS e o povo estava me indicando tratamentos”, completou a artista, uma das convidadas de evento beneficente em prol do Instituto Luiza Mell, no qual leiloou um encontro com ela.

