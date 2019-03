Anitta toma sol de topless e rebola com Jojo Todynho na praia

Anitta se divertiu com amigos na praia nesta terça-feira (26) no Rio de Janeiro. A cantora ganhou a companhia de Jojo Todynho e as duas sensualizaram e rebolaram bastante em um vídeo gravado para os Stories de Anitta, que tomou sol de topless. Jojo ainda aproveitou para simular um striptease nos Stories.

Nego do Borel, amigo de longa data de Anitta, curtiu a praia com a dupla e mais amigos gringos da cantora, que, segundo ela, vieram para seu aniversário (comemorado no dia 30 de março).

Além de Jojo, Anitta também cruzou com Eri Johnson na praia. Ela filmou o ator se divertindo e dançando para as câmeras. Esta terça-feira já começou bem animada para a cantora. Antes de ir à praia, ela já surgiu rebolando ao volante enquanto dirigia ao lado do amigo Renner Souza.

“Estava eu aqui na paz de minha praia, quando de repente…”, disse Anitta ao filmar o fotógrafo. “Tem um gringo que chegou para o meu aniversário e ele está chocado. Está falando: ‘Meu Deus, como eles vem tão perto?'”.

