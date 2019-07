Anitta usa anel de brilhantes e levanta suspeitas de noivado

Em terras europeias para se apresentar no festival Tomorrowland, Anitta deixou os seguidores em alerta ao publicar alguns vídeos usando um anel de brilhantes. Nas redes sociais, a artista gravou vídeos deitada ao lado do namorado, Pedro Scooby, na cama de um hotel de Bruxelas, na Bélgica, falando sobre o festival, mas o que chamou mesmo atenção foi o tal anel que praticamente reluzia no escuro.

Nos fã-clubes de Anitta e redes sociais de fãs, o assunto foi descobrir se a cantora teria ou não ficado noiva do surfista recém-separado de Luana Piovani, com quem tem três filhos.

Apesar disso, o que também chamou atenção é que o anel não está no dedo anelar, que indicaria noivado, e sim no dedo do meio. Ainda assim, fica o questionamento, já que o anel é típico de noivado.

Anitta e Scooby assumiram o namoro durante uma viagem a Bali, na Indonésia, no final de maio. Eles já haviam namorado sério no passado, chegando a morar juntos por 1 mês na mansão da cantora em 2016, quando ele estava (novamente) separado de Luana Piovani.

Recentemente, em entrevista para a capa da revista colombiana Don Juan, Anitta falou sobre sua a imagem sensual, sem negar o posto de ‘sex symbol’. “Sempre fui muito sexual. Quando era adolescente gostava de dançar com sensualidade, adorava seduzir. Eu gosto de ser assim. Mas também foi difícil porque fazia muito tempo que, no Brasil, não surgia uma artista grande, comercial e popular que tivesse um sex appeal tão explícito”, afirmou.

Volta ao passado

Anitta voltou ao passado no programa do Caldeirão do Huck, neste sábado (27). A produção contou com a ajuda dos familiares da cantora para recriar a casa dos avós maternos dela, local o qual ela passou uma importante parte da infância em Honório Gurgel, no subúrbio do Rio de Janeiro.

Quando entrou na casa cenográfica, Anitta se deparou com seus parentes e não segurou as lágrimas. Ela abraçou seus familiares e declarou que gostou. “Que lindo, mãe. Eu amei”, disse ela. “Eu tinha festa depois, vou borrar minha maquiagem toda.”, disse ela em seguida divertindo os presentes.

Ela ficou sem palavras ao ver todo o cenário recriando sua infância. “Eu nasci em Honório Gurgel, mas eu ficava mais aqui do que em casa”, disse ela contornando o ambiente. Ela morava apenas uma rua acima da casa da sua avó, por esse motivo, vivia lá. Os detalhes chamaram a atenção de Anitta: “Essa boneca é a minha, está até gasta. Não é possível”.

A mãe de Anitta, Miriam Macedo, revelou que o ambiente era muito especial para a filha, pois era um local que a família passava muito tempo junto. A mulher junto com as tias da artista tinham uma oficina de bolsas ali e enquanto elas trabalhavam, a então Larissa brincava com os primos.

O irmão e também empresário de Anitta revelou que a família outro fato. “Foi o lugar em que a gente passou mais tempo convivendo com toda a família”, disse ele. Por ali acontecia uma festa Junina todos os anos e reunia familiares e agregados.

Deixe seu comentário: