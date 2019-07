Anitta vai mostrar o talento do seu rebolado fora do Brasil! Cantora embarca em turnê internacional no final do mês

Acharam que a Anitta não ia rebolar a raba internacionalmente? A cantora prepara uma turnê bombástica pela Europa, com uma agenda de shows nos principais cenários do verão europeu, ainda em 2019. Vai ter show das poderosas na Bélgica, em Zurique, Ibiza, Burriana, Assago, Londres, Zambujeira do Mar e, para finalizar, em Long Beach, nos Estados Unidos!

E o pique dela é fogo! No último domingo (7), Anitta se apresentou na cerimônia de encerramento da Copa América Brasil 2019, no Maracanã. Achou pouco? Ela mal descansou da apresentação de domingo, e embarcou para a Colômbia na segunda-feira (8), para promover o álbum novo, “Kisses”.

A “Tour 2019” acontece entre 27 de julho e se encerra em 10 de agosto. A estreia da turnê será no festival Tomorrowland, em Bruxelas. Essa é a primeira vez que Anitta embarca em uma turnê internacional, e, segundo ela, a razão para a demora foi pois ela queria ter um repertório de músicas mais conhecidas lá fora antes de sair em turnê. Agora, com o álbum trilíngue Kisses, chegou a hora! É um começo e tanto, né?! Anitta passará pela Bélgica, Suíça, Espanha, Itália, Inglaterra, Portugal e Estados Unidos!

