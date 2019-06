Anitta viaja para Bali com ex de Luana Piovani Pedro Scooby e chegam a dividir quarto juntos

Pedro Scooby, ex-marido de Luana Piovani, intrigou seus seguidores e os fãs de Anitta nesta sexta-feira (31). É que o surfista postou uma foto em uma praia paradisíaca em Bali, na Indonésia, e os fãs da cantora a “enxergaram” no reflexo dos óculos de Scooby. “Que?”, escreveu ele na legenda da imagem. Luana Piovani escreveu: “Queijo?”. Já os internautas cravaram que a fotógrafa do clique foi Anitta, que também está em Bali. “Anitta de fotógrafa”, escreveu uma seguidora.

“É verdade que você está pegando a minha mãe”, questionou perfil criado em homenagem a Plínio, um dos cachorros de Anitta. “Anitta arrasou! Além de cantora, é uma boa fotógrafa!”, brincou outro internauta. Anitta ainda curtiu uma balada ao ar livre acompanhada de Scooby e do pai, Mauro Machado. De manhã, Anitta ainda divulgou vídeos dançando com uma amiga durante uma noitada na região.

Dividindo quarto

Segundo algumas fontes, Pedro Scooby, Anitta o pai da cantora, e mais uma amiga de Anitta estão todos juntos no mesmo quarto. Nas redes sociais nem Pedro Scooby, nem Anitta aprecem juntos diretamente, no entanto em Instagram de amigos em comuns os dois aparecem curtindo diversas festas. Vale lembrar que Pedro Scooby está solteiro desde março, quando se separou de Luana Piovani com quem tem três filhos: Liz Vianna, Bem Vianna, Dom Piovani Vianna. Apesar do divórcio Luana e Pedro mantêm uma relação amigável. Inclusive a atriz teve que voltar ao Brasil para passar por alguns procedimentos cirúrgicos no joelho, e Pedro ficou cuidando dos filhos que ficaram em Portugal.

Já Anitta está solteira desde o início do carnaval quando terminou o namoro com Ronan Souza. No carnaval a cantora protagonizou um dos maiores “barracos” do ano envolvendo Neymar e a atriz Bruna Marquezine. Ao jornalista Leo Dias, Pedro Scooby disse que ele e Anitta são apenas bons amigos que têm amigos em comum. Inclusive o surfista esteve no aniversário da cantora e foi visto saindo com a atriz Amanda Beraldi, ex do ator da Globo, Paulo Vilhena.

Vale lembrar que Anitta ontem fez um comentário sobre Pabllo Vittar. As duas estão sem se falar desde o desentendimento que surgiu após a gravação do clipe Na Sua Cara. A cantora que ficou famosa com o hit: “Show das Poderosas”: “Se um dia eu for procurada para algum esclarecimento ou conversa sincera, não tem porque não voltar”.

