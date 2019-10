Antes de viajar a Salvador, o Inter treinou no Beira-Rio

A preparação para o próximo desafio no Campeonato Brasileiro segue forte. Agora sob o comandado do técnico Zé Ricardo, a equipe colorada faz os ajustes para voltar a pontuar na competição e se aproximar do G4. No fim de semana, o duelo é direto pela parte de cima da tabela, contra o Bahia, às 19h, na Arena Fonte Nova.

Restam apenas 11 partidas e todas os jogos são importantes para o Inter somar o maior número de pontos possíveis e conquistar seus objetivos no Brasileirão.

O segundo treinamento de Zé Ricardo vestindo as cores alvirrubras foi com portões fechados para a imprensa no estádio Beira-Rio, na manhã desta quinta-feira (24). O treinador optou pela privacidade para comandar um trabalho tático e fazer testes na equipe titular. Foi a última atividade colorada em Porto Alegre antes de viajar ao Nordeste. Para o confronto do fim de semana, o técnico poderá ter o retorno do atacante Rafael Sobis, recuperado de lesão. O volante Rodrigo Lindoso também pode reforçar a delegação. Já Patrick e D’Alessandro estão suspensos e não viajam com o time.

Antes dos trabalhos, na sala de imprensa do CT Parque Gigante, o zagueiro Victor Cuesta concedeu entrevista coletiva. O argentino falou sobre as primeiras impressões sobre o técnico Zé Ricardo e destacou o confronto diante do Bahia. “Vai ser muito difícil, mas vamos trabalhar e tentar vencer, porque serão três pontos importantes. Temos que pensar jogo a jogo, trabalhar, pois será muito duro”, afirmou o defensor.

Na tarde desta quinta, a delegação colorada viajou para Salvador. Já nesta sexta-feira (25), no Barradão, casa do Vitória, o grupo de jogadores realizará o último treinamento antes de entrar em campo pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.