Antes dos filhos e sobrinhos: Chitãozinho e Xororó também se apresentam em Porto Alegre

Antes dos filhos e sobrinhos(Sandy e Junior) é a vez dos irmãos Chitãozinho e Xororó se apresentarem em Porto Alegre. O show acontece no Auditório Araújo Vianna, no dia 12 de abril, às 21h. Já no dia seguinte, 13, é a vez de Passo Fundo receber a dupla, às 20h, no Centro de Eventos Gran Palazzo.

A turnê “Evidências” é para homenagear a música de mesmo nome, grande sucesso dos sertanejos, lançada há quase 30 anos. O show traz ainda outros grandes hits, como: “No Rancho Fundo”, “Fio de Cabelo”, “Se Deus Me Ouvisse” e “Nuvem de Lágrimas”.

Serviço:

Turnê Evidências – com Chitãozinho e Xororó

Porto Alegre – dia 12 de abril – sexta-feira – 21h – Auditório Araújo Vianna

Passo Fundo – dia 13 de abril – sábado – 20h – Centro de eventos Gran Palazzo

Deixe seu comentário: