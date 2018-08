Antonio Cesa Longo abre a Expoagas 2018 e reitera sua crença na força do povo brasileiro

O Centro de Eventos da Fiergs esteve lotado na manhã desta terça-feira, durante a abertura da 37ª Convenção Gaúcha de Supermercados – Expoagas 2018, promovida dela AGAS Associação Gaúcha de Supermercados) e já considerado o maior evento do setor do Cone Sul. Este ano, lincada ao tema “Acelerando os bons negócios”, a Expoagas deverá receber um público expressivo, na ordem de 42 mil visitantes e com 372 expositores, dos quais 38 são estreantes. Como novidade, o evento conta com uma área dedicada às empresas internacionais, o que demonstra também o potencial da iniciativa que cresce a cada edição.

Segundo o presidente da entidade, Antonio Cesa Longo, a Expoagas 2018 deverá representar um crescimento de 5% sobre a edição anterior em volume de negócios, totalizando resultados de R$ 500 milhões de reais em seus três dias de realização. Com um viés político em sua explanação de abertura, como é tradicional, o presidente da AGAS abordou a nova lei trabalhista, sinalizando a importância de reformas no País e fez um apelo ao público na hora de ir às urnas, escolhendo candidatos que possam promover mudanças. “São 14 milhões de desempregados no País, 41% da população está inadimplente, com 40 milhões de brasileiros atuando na informalidade. O emprego é e sempre será o mais eficiente fator social”.

Longo fez referência à economia americana, onde empregadores sentam com empregados e discutem férias que atendam a ambas as partes, negociam planos de saúde e tantas outras questões. Segundo ele, receitas que poderiam ser adaptadas ao nosso País, mas que funcionam muito bem nos Estados Unidos, calcadas em coletividade, liberdade e responsabilidade, que ainda faltam no cenário brasileiro.

A máquina pública também foi mencionada pelo presidente da AGAS, que questionou o montante de 71 mil políticos que custam aos cofres públicos mais de R$ 128 bilhões/ano, além de R$ 6 bilhões destinados ao fundo partidário neste ano. “Já são 35 partidos registrados e mais 63 em gestação. Que façamos as melhores escolhas possíveis nas eleições de outubro. Este é o nosso papel social. Acreditamos na honestidade, no trabalho, nas instituições brasileiras, na Polícia Federal, na Lava Jato e , acima de tudo, na força do povo brasileiro”. Continuando, ele mencionou sua crença na luta contra a corrupção e disse que “exigir nota fiscal em cada compra já é um ato cidadão”. Longo reafirmou seu apoio ao Governo Estado, “que vem buscando alternativas para resolver seu déficite e colocamos a AGAS ao dispor do novo Governo”. (Clarisse Ledur)

Deixe seu comentário: