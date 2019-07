AO VIVO: relator da Reforma da Previdência faz leitura de voto complementar

A comissão especial da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados se reúne, neste momento, para apresentação do voto complementar do relator, deputado Samuel Moreira, com algumas modificações no seu relatório. Dentre as principais pautas, há uma possível reinclusão de estados e municípios na proposta.

Antes do início da audiência, o parlamentar afirmou que ainda não foi fechado acordo para essa inclusão no seu voto complementar. Segundo o relator, “talvez” o melhor seja manter o diálogo com governadores e líderes partidários para incluir os servidores estaduais e municipais nas novas regras previdenciárias no plenário da Câmara.

“Ainda tem uma expectativa [de inclusão de estados e municípios ainda na comissão especial], mas talvez o melhor procedimento que possa ocorrer é no plenário, o que não é ruim. É bem possível. Talvez mais fácil do que na comissão”, disse Samuel Moreira, após reunião com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, do Senado, Davi Alcolumbre, governadores e líderes na residência oficial da presidência da Câmara.

De acordo com o projeto enviado pelo governo federal, a proposta de emenda à Constituição (PEC 6/19) da reforma da Previdência valeria automaticamente para servidores dos estados e dos municípios, sem necessidade de aprovação pelos legislativos locais, mas esse ponto foi retirado do parecer do deputado Samuel Moreira.

Confira AO VIVO a audiência na Câmara:

Deixe seu comentário: