Aos 14 anos, filho de LeBron James lota ginásios

Centenas de espectadores formaram fila por até três horas para assistir a um jogo entre meninos de 15 anos de idade ou menos. A multidão se espremeu nas arquibancadas para ver LeBron James Jr. Conhecido como Bronny, o menino de 14 anos e 1,88 metro de altura, é parecido com o pai de muitas maneiras: o sorriso, as expressões faciais, o jeito de andar. E já desperta a atenção no esporte.

