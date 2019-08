Aos 53 anos, Frigelar impulsiona sua força de venda

A Frigelar, uma das mais tradicionais e reconhecidas empresas de refrigeração e climatização do Brasil, comemora os seus 53 anos com o lançamento de um programa de vantagens especialmente criado para refrigeristas.

O Impulsiona Frigelar vai beneficiar os refrigeristas (instaladores e revendedores de refrigeração e climatização) cadastrados no programa. Eles irão receber até 5% de bônus em compras sobre as vendas realizadas no mês. A expectativa é engajar os mais de 60 mil refrigeristas que atuam no país, segundo dados da Abrava (Associação Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e Aquecimento).

“O nosso programa de vantagens vai estreitar ainda mais a relação do Grupo com os refrigeristas, além de agilizar o atendimento ao cliente final. O profissional cadastrado consegue visualizar, em qualquer dispositivo com acesso à internet, o estoque da empresa com as melhores marcas de aparelhos de ar condicionado, cervejeiras, adegas etc., além disso, pode apresentar orçamento e auxiliar o consumidor na compra dos produtos. É mais uma iniciativa para aprimorar o atendimento Frigelar em todo o Brasil”, comenta Alexandre Fiss, presidente do grupo.

A Frigelar, possui 1.700 funcionários, com sede em Porto Alegre – RS, está presente em 15 estados Brasileiros com 31 lojas, 6 centros de distribuição e 3 indústrias espalhadas pelo País. É especializada em câmaras e portas frigoríficas, refrigeração comercial, refrigeração doméstica, ar-condicionado e gases refrigerantes, possuindo um estoque com mais de 45 mil produtos no seu portfólio.

O Grupo possui ainda a EOS, marca própria, que compõem as 3 indústrias do grupo, que fabricam painéis termo isolantes, câmaras frias e suportes de ar condicionado. Atenta às necessidades de seus clientes, a Frigelar também conta com a linha EOS para gases refrigerantes e ferramentas, aliando inovação à tradição da marca. A excelente recepção e continuada aceitação dos refrigeristas vem fazendo a EOS crescer, e hoje, são mais de 1.000 produtos no seu portfólio.

