Um apagão maciço foi registrado no Panamá no domingo (20), deixando parte do país sem luz e sem água, três dias antes da chegada do papa Francisco por ocasião da Jornada Mundial da Juventude-2019, confirmaram autoridades. Comércios sem luz e semáforos inativos dominavam a Cidade do Panamá por volta do meio-dia. As operações do metrô foram interrompidas e as estações, esvaziadas.