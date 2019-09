Após a derrota do Real Madrid para o PSG, o técnico Zidane é pressionado, e jornal já lista substitutos

O técnico Zinédine Zidane começa a sentir os efeitos da derrota avassaladora para o Paris Saint-Germain na estreia da Champions League 2019/2020. De acordo com fontes ligadas ao ESPN FC, o francês está “pressionado”.

A reportagem publicada no começo da manhã de sexta destaca também que o membros do diretoria do Real Madrid entendem que a equipe é “muito forte, mas não está sendo maximizada” pelo comandante, que, apesar do momento conturbado, continua “otimista”.

O rosto do francês também aparece também na capa do jornal Marca, da Espanha, nesta sexta, com a manchete “Zidane pierde crédito” – “Zidane perde o crédito”, em português.

O diário esportivo escreve que a equipe comandada pelo ex-jogador tem apresentado as mesmas deficiências do time de Santiago Solari, demitido na temporada passada por conta do baixo rendimento.

O Marca voltou a lembrar no texto que o técnico queria muito a contratação de Paul Pogba, que acabou permanecendo no Manchester United. A não concretização da transferência do francês para o time espanhol deixou Zidane irritado.

Sem Pogba, o clube contratou Éder Militão, Hazard, Mendy, Luka Jovic, Rodrygo e Alberto Soro. E ainda trouxe de volta James Rodriguez, que estava no Bayern de Munique por empréstimo.

O mesmo Marca, em outra publicação desta sexta, chegou até a fazer uma lista de possíveis candidatos à vaga de Zidane – caso o comandante deixe o cargo. Veja:

José Mourinho

De acordo com o diário espanhol, o português é o principal nome para substituir o francês. O técnico de 56 anos segue sem time, e o Marca diz que o retorno dele ao Real seria um “golpe de efeito no madridismo”. É justo afirmar que Mourinho conhece bem o clube.

Massimiliano Allegri

O ex-técnico da Juventus esteve na lista merengue em 2018. O italiano de 52 anos chegou a reconhecer o interesse do clube em contar com o seu trabalho, mas preferiu cumprir contrato com o time de Turim. Ele atualmente está livre no mercado.

Raúl González

O ex-jogador é tratado como uma lenda em Madri, e o jornal espanhol rotula o astro com a “fórmula Zidane”. Hoje, o eterno capitão comanda Real Madrid Castilla – como o francês fazia antes de assumir o time principal. O clube tentou repetir o mesmo com Solari, mas o resultado, dessa vez, não foi bom.

Xabi Alonso

A imprensa espanhola também coloca Xabi Alonso como candidato a substituir Zidane. Com mais de 200 jogos com a camisa merengue, ele é considerado uma lenda na cidade e, aos 37 anos, comanda o time B da Real Sociedad. Seria a alternativa mais inexperiente de todas.

