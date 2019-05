Após anúncio de rescisão, Camilo se despede do Inter

*Valéria Possamai

Por meio das redes sociais, o meia Camilo se despediu do Inter. O jogador teve o término contrato antecipado após um acerto com a direção colorada e está indo para a Chapecoense.

Sem conseguir se firmar no time de Odair Hellmann, Camilo deixa o clube gaúcho com 51 jogos e dois gols marcados. O jogador havia sido apresentado pelo Inter em meados de 2017.

O acerto com a Chapecoense ocorreu neste inicio de semana. Uma reunião entre o representante do atleta e um dirigente colorado definiu a liberação do jogador. O meia, que estava com a delegação em São Paulo aguardando o deslocamento para Belém, para o jogo de volta da Copa do Brasil, foi liberado a retornar a Porto Alegre na segunda-feira, durante a concretização do negócio.

Em sua conta oficial no Instagram, Camilo agradeceu pela oportunidade em atuar pelo “gigante do futebol brasileiro, o campeão de tudo”, e desejou sorte ao clube.

