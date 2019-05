Após críticas, Carlinhos Maia explica por que não beijou noivo em casamento

View this post on Instagram

É meus amigos… Que dia em ? Que coisa louca tudo isso, às vezes você deve se perguntar por que gostar tanto desse povo doido ? A resposta é: Somos iguais a você, isso a VOCÊ MESMO(a) a diferença é que aparecemos. Vocês acham mesmo que tanta gente ia nos prestigiar, em parar um minuto do seu dia para nos desejar coisas boas? Todos os dias falamos de AMOR, COMPAIXÃO E PERDÃO!! Meus bixin… Vivam intensamente tudo que vier pra vocês, agarrem como se não houvesse amanhã e sejam FELIZES. Estamos aqui pra isso, apenas isso. Ser FELIIIIIIIIIIZ DE VERDADE. Vivam o mundo da internet, mas não deixe que ele se torne mais real do que a própria realidade. Muitos nos pedem o esperado beijo, a maioria ainda não percebeu, que nem tudo na vida é virtual, o nosso beijo é quentinho, molhado igual a maioria dos beijos, mas é NOSSO, apenas NOSSO!!! Quem sabe um dia não será visto, mas por enquanto será apenas sentido:: POR NOS DOIS E PELO NOSSO AMOR!!! Quer um conselho ? Rs: AMÉM MAIS , DIGITE MENOS!! Amo vcs ❤️🌻 fotos: @dnfotos