Após criticas, Weintraub diz “Esse é meu Twitter; ninguém é obrigado a me seguir”

Depois de comparar os ex-presidentes Lula e Dilma à cocaína traficada no avião da FAB da comitiva de Jair Bolsonaro e fazer piada sobre o assunto, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, voltou às redes sociais na manhã desta sexta-feira (28), para falar sobre o ocorrido. Weintraub afirmou que tem vida fora do trabalho e que ninguém é obrigado a segui-lo.

“Esse é meu Twitter, caso queiram informação institucional, sigam o do MEC; ninguém é obrigado a me seguir ou ver o que escrevo, tem o link do MEC para isso; tenho vida fora do trabalho”, tuitou.

Saliento alguns pontos (apenas para uma minoria que ainda não percebeu): esse é meu Twitter, caso queiram informação institucional, sigam o do MEC; ninguém é obrigado a me seguir ou ver o que escrevo, tem o link do MEC para isso; tenho vida fora do trabalho; — Abraham Weintraub (@AbrahamWeint) June 28, 2019

Em um outro tweet, com tom de ironia, o ministro atacou o Partido dos Trabalhadores (PT) novamente.

Mais pontos a reforçar: Sou bem humorado, porém, não faço piada com dinheiro suado do pagador de impostos; Não estou aqui para ganhar dinheiro ou arrumar emprego em faculdade privada com a qual interagir como ministro; estou aqui para arrumar o "belo trabalho que o PT fez"; — Abraham Weintraub (@AbrahamWeint) June 28, 2019

Deixe seu comentário: