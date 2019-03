Após garantir classificação, o Inter vai enfrentar o Caxias nas semifinais do Gauchão

A equipe do Inter voltou a treinar na tarde desta quinta-feira (28), no CT Parque Gigante, já projetando o próximo desafio pelo Gauchão. Com a vaga para as semifinais assegurada, o Colorado duelará com o Caxias por uma vaga na decisão do campeonato. Na noite desta quinta-feira, o time da Serra Gaúcha venceu o Aimoré por 1 a 0 e obteve a sua vaga. O primeiro jogo das semifinais será realizado no domingo (31), às 16h, no estádio Centenário, em Caxias do Sul. O duelo de volta será no Beira-Rio no outro final de semana.

A preparação da equipe colorada começou com um trabalho tático comandado pelo técnico Odair Hellmann. Enquanto os atletas que iniciaram o jogo com o Novo Hamburgo ficaram na academia, o restante do grupo participou do trabalho junto com alguns jovens do Celeiro de Ases. A novidade foi o meio-campista Patrick, que se recuperou de lesão e treinou normalmente, tornando-se mais uma opção para o treinador colorado.

O camisa 88 concedeu entrevista coletiva após o treinamento e falou da ansiedade de voltar a atuar pelo Inter, já que sua última partida foi contra o Alianza Lima pela Libertadores. “Estou sem dor, estou pronto para dar o meu melhor em campo. Estamos nos preparando e vamos entrar com a atenção redobrada para fazermos um grande jogo e vencer a partida”, projetou o jogador.

Por conta de uma entorse, o centroavante Pedro Lucas será desfalque para o técnico Odair Hellmann por pelo menos quatro jogos. O atleta sofreu um problema no joelho direito e deve ficar parado por até 20 dias.

Apesar da conquista da classificação, a derrota para o Novo Hamburgo serviu de alerta para o grupo do Inter. Em entrevista coletiva, o técnico Odair Hellmann ressaltou que o time do Vale do Sinos não criou pressão, mas que atuação do time não pode se repetir.

“Conseguimos a classificação, mas não fizemos um bom jogo. Não conseguimos situações claras de jogo. Sejamos claros que o Novo Hamburgo não fez uma pressão. Conseguiu o gol de bola parada e ela é uma fase importante do jogo. O coletivo não foi forte para aparecer as individualidades. Tivemos posse de bola, mas não conseguimos produzir com aquela intensidade dos outros jogos. Temos que saudar a classificação, mas não podemos repetir a atuação que fizemos hoje”, avaliou Hellmann.

O grupo colorado volta a treinar na tarde desta sexta-feira (29) dando sequência à preparação para a partida de domingo. No sábado (30) a equipe realizará o último treino antes de entrar em campo novamente.

Nico López

O Inter anunciou, por meio de nota oficial divulgada nesta quinta-feira, que teve parecer favorável no julgamento do recurso de Nico López junto ao STJD (Superior de Justiça Desportiva). O tribunal reformou a decisão do Pleno do TJD-RS (Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul), apenas advertindo o atleta, que antes havia sido punido por quatro jogos de suspensão, pelos episódios ocorridos no jogo diante do Juventude, em Caxias do Sul. O jogador já cumpriu a suspensão imposta pelo TJD-RS.

No dia 14 de março, o TJD-RS, em nova decisão, havia determinado o aumento de pena do jogador para quatro jogos. O recurso foi solicitado pela Procuradoria do Tribunal, que entendeu que, no primeiro julgamento, a punição havia sido branda.

