Após mais uma vitória no Brasileirão, o Inter voltou aos trabalhos

O Inter vem de quatro vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro e agora começa a preparar a equipe para o próximo desafio. Todas as forças do time estão voltadas para o segundo turno da competição e o Colorado mira o topo da tabela na sequência de jogos importantes que terá pela frente. Nesta quarta-feira (25), o confronto é com o Flamengo, às 21h30min, no Maracanã.

A preparação para o duelo no Rio de Janeiro começou na tarde desta segunda-feira (23), com uma atividade no CT Parque Gigante. Os atletas que iniciaram a partida contra a Chapecoense e venceram por 1 a 0 ficaram na academia realizando treino físico e regenerativo. O restante do elenco foi ao campo sob o comando do treinador Odair Hellmann e fez um treinamento técnico em campo reduzido. Já na manhã desta terça (24), a equipe realiza o último treino antes de viajar à capital carioca.

Depois dos trabalhos, o meio-campista Rodrigo Lindoso concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa do CT. O jogador marcou o gol da vitória na última rodada e já tem cinco com a camisa alvirrubra. “Sempre fui feliz nos clubes que passei em marcar gol. Sempre estou bem atento às bolas paradas para aproveitar. Fico feliz individualmente falando, mas independente de quem fizer o gol, a vitória é coletiva e o gol é de todos”, afirmou o camisa 19.

Nonato

O Sport Club Internacional adquiriu de forma definitiva junto ao São Caetano os direitos federativos do meio-campista Nonato. O atleta estava emprestado ao Colorado até março de 2020. Com a negociação, o novo vínculo passa a valer até 31 de dezembro de 2023.

