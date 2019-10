Após marcha com 500 mil, manifestantes e polícia se enfrentam em Barcelona

Manifestantes a favor da independência da Catalunha e forças de segurança entraram em confronto em Barcelona nesta sexta-feira (18). Agências de notícia mostraram, no início desta tarde (já de noite, no horário da Espanha), imagens de confrontos entre independentistas e as forças de segurança. Os manifestantes lançaram garrafas e pedras, e os policiais respondiam com bombas de gás lacrimogêneo na região central da cidade.

Segundo a polícia catalã, cerca de 525 mil manifestantes participaram dos protestos desta sexta-feira, que se mobilizaram após a condenação a prisão dos líderes do movimento de independência fracassado de 2017. A região amanheceu com uma greve geral e rodovias bloqueadas.

Organizadores afirmam que o ato desta sexta-feira será o ápice de sua mobilização contra a condenação de seus líderes pela Justiça espanhola. Desde o início da onda de violência, na segunda-feira (14), mais de 110 pessoas foram presas, e 200 policiais ficaram feridos, de acordo com a polícia e o Ministério do Interior.

As marchas partiram de cinco pontos da Catalunha com bandeiras e faixas independentistas. Entre elas, estão manifestantes que caminharam de Vic e Berga até a capital catalã – são distâncias de 70 quilômetros e 100 quilômetros, respectivamente.

Dados do Sistema de Emergência Médica da região indicam que houve 26 feridos na mobilização desta sexta-feira, 19 deles em Barcelona. Os independentistas catalães bloquearam a fronteira com a França. Os manifestantes impediram o acesso à rodovia AP7 na altura de La Jonquera, perto de Girona, e a estrada nacional NII perto do país vizinho, informou o ministério dos Transportes.