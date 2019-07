Após polêmica, Bianca Bin posta clique ao lado de Sérgio Guizé

Sérgio Guizé vive par romântico com Paolla Oliveira na novela das nove “A Dona do Pedaço”. Os dois foram vistos jantando juntos, o que causou polêmica já que Guizé é marido de Bianca Bin.

Recentemente Bianca rebateu, nas redes sociais, uma seguidora que alertou para tomar cuidado com a intérprete de Vivi Guedes. “Bianca, meu bem, cuidado com a Paolla”, disse a internauta, na ocasião.

Porém, em seus stories do Instagram, Bianca mostrou estar bem feliz com o marido. Em outro registro, no qual aparece agarrada com o personagem Chiclete de “A Dona do Pedaço”, a atriz escreveu: “Do nosso fotógrafo preferido Rainer Cadete”.

Ela e Sérgio Guizé começaram a namorar nos bastidores da novela “O Outro Lado do Paraíso” e se casaram em maio de 2018.

