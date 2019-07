Após polêmica, Secretaria do Meio Ambiente auxiliará na adoção de cachorros de rua no Jardim do Salso

Uma ação para ajudar na adoção dos cachorros de rua do bairro Jardim do Salso será realizada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade (Smams). A polêmica sobre moradores do edifício Tulipa terem colocado casinhas para os animais na calçada já dura mais de dois meses. Uma denúncia fez com que a prefeitura notificasse a comunidade do local, de que deve retirar as estruturas até a próxima sexta-feir (12).

Por meio da Diretoria Geral de Direitos Animais, a Smams pretende enviar uma equipe ao bairro. O grupo identificará os cães e conversará com a população, para encontrar uma moradia segura aos bichinhos, na própria região. “As temperaturas estão muito baixas para os cães permanecerem ali, na rua, com riscos de atropelamento e maus tratos, já que parte da vizinhança não os quer ali”, disse o secretário Germano Bremm.

A denúncia foi anônima e um grupo de simpatizantes dos animaizinhos, que já ganharam até nome, fez um abaixo-assinado para impedir a retirada das casinhas do local. O documento já possui mais de 48 mil assinaturas. “Queremos aproveitar esta rede de solidariedade que se formou na cidade para buscar um lar para estes cãezinhos”, salienta o titular da Smams.

Se não forem adotados pela comunidade, os cães serão levados ao Abrigo Temporário da cidade, localizado junto ao espaço da Unidade de Saúde Animal Victória (Usav). Também está sendo destacada pema secretária a campanha ‘Me Adota?’. A iniciativa busca o cuidado com a saúde dos animais a partir da disponibilização de castração, desvermifugação, vacinas, microchipagem e atendimento clínico veterinário na Usav. Germano Bremm reafirmou que a prefeitura quer o melhor para os bichinhos: “Queremos que todos os cães que residem em frente ao Tulipa tenham acesso a esses serviços e sejam adotados”.

