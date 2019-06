Após rumores, Luana Piovani afirma: ”Eu estou ótima, não quero ninguém”

Depois de muitos rumores, Luana Piovani se pronunciou nas suas redes sociais para atualizar o estado civil e afirmou que está solteira! Incomodada com os rumores de novos romances, a atriz disparou: “Vocês são muito pentelhos, cara. Que coisa chata vocês quererem ficar arrumando coisa para mim. Eu acabei de me separar. Por que que vocês estão querendo me ‘grudunhar’ com alguém?”, perguntou a loira em uma sequência de Stories no Instagram.

“Que mania de achar que as pessoas só podem ser felizes com alguém. Vocês não conseguem se imaginar felizes sozinhos, não? Eu estou ótima, acabei de me separar, não quero ninguém, não. Não fica me arrumando cacho, não, gente. Eu hein, que coisa chata!”, finalizou ela.

A atriz atualmente mora em Portugal, e se separou recentemente do surfista Pedro Scooby, atual namorado de Anitta.

Deixe seu comentário: