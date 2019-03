Após superar os R$ 4 pela manhã, o dólar recuou

Depois de um solavanco logo no começo do pregão, quando superou os R$ 4 pela primeira vez em cerca de seis meses, o dólar perdeu força e fechou em queda nesta quinta (28), com investidores repercutindo as tentativas de trégua entre Executivo e Legislativo. O dólar à vista terminou em baixa de 0,94%, a R$ 3,9174 na venda. Nos primeiros minutos desta quinta, o dólar escalou para R$ 4,0165.

