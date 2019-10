Após uma semana desaparecido, servidor da UFSM é encontrado morto

Desaparecido desde a última terça-feira (24), o servidor da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) foi encontrado morto na manhã desta terça (1°), em um matagal da Universidade. A principal linha de investigação da polícia é que Josmar Nuernberg, de 42 anos, tenha sofrido um mal súbito.

Nuernberg trabalhava no Centro de Tecnologia da instituição. Ele foi visto pela última vez na manhã de 24 de setembro, quando estacionou o carro no campus. Dois cães farejadores do Corpo de Bombeiros ajudaram nas buscas e localizaram o corpo.

