Após vitória no Brasileirão, o Inter começa a preparação para a estreia na Copa do Brasil

Depois de vencer mais uma em casa e manter 100% de aproveitamento no Beira-Rio pelo Campeonato Brasileiro, o Colorado se reapresentou na tarde desta segunda-feira (20), no CT Parque Gigante. O time comandado pelo técnico Odair Hellmann venceu o terceiro jogo na competição nacional. Agora, a equipe volta suas atenções para a semana de estreia na Copa do Brasil.

O primeiro treino da semana contou com a participação, no campo, dos jogadores que não iniciaram a partida contra o CSA. Os outros ficaram na academia realizando atividades físicas e regenerativas. O treinador colorado comandou um trabalho coletivo no gramado, movimentando o grupo de jogadores.

O zagueiro Rodrigo Moledo, que saiu mais cedo da última partida, acabou sofrendo uma lesão muscular na coxa e fica de fora por cerca de três semanas. Após ser substituído logo nos primeiros minutos na partida de domingo, contra o CSA, o defensor sentiu um problema no músculo adutor da coxa direita e está fora da partida contra o Paysandu.

Com a baixa de Moledo, Emerson Santos deve ganhar nova chance com titular. Já na partida de domingo, o zagueiro entrou na zaga ao lado de Víctor Cuesta. No final da partida, Moledo deu entrevista e disse que estava sentindo dores: “Senti um pouco o adutor. Vamos avaliar.”

Já o volante Rodrigo Dourado realizou uma artroscopia no joelho e volta aos treinos daqui a 15 dias. Dourado sentiu o problema na partida contra o Palestino, no Beira-Rio, pela quarta rodada da Copa Libertadores. Durante o jogo, o jogador precisou ser substituído após levar uma pancada no joelho esquerdo. Posteriormente, passou a sentir dores para treinar e jogar, precisando fazer o uso de remédios para realizar as atividades.

Depois do treinamento desta segunda-feira, o goleiro Marcelo Lomba, autor de grandes defesas contra o CSA, falou sobre a semana de trabalho e projetou a estreia na Copa do Brasil. “A semana passada foi muito importante para a gente se preparar, treinamos bem. Estamos inteiro para a partida contra o Paysandu, fizemos um bom jogo contra o CSA. O Paysandu é um time com uma grande torcida, vamos valorizar muito esse primeiro confronto. Foco total nesse duelo”, afirmou o camisa 12.

O Colorado abre a Copa do Brasil contra o Paysandu, na quinta-feira (23), às 20h, no Beira-Rio. O jogo de volta das oitavas de final está marcado para a semana seguinte, em Belém.

O técnico Odair Hellmann também não poderá contar com seu lateral-direto titular na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Na partida contra o CSA, Zeca, que estava pendurado, recebeu o terceiro cartão amarelo e não joga no próximo domingo (26), contra o Santos, na Vila Belmiro.

