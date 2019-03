A Polícia Civil cumpriu nesta sexta-feira (22) ordem judicial de mandado de busca apreensão, visando coibir a venda de cigarros falsificados e apreender armas de fogo. Policiais em cumprimento a um mandado de busca e apreensão, no bairro Costa e Silva, em Porto Alegre, apreenderam 71 caixas de cigarros, cada uma com 50 pacotes. No total, 3.500 pacotes ou 35.000 maços de cigarros.

