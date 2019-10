Após denúncia anônima, a Polícia Civil gaúcha apreendeu 360 quilos de carne em um mercado e em propriedades rurais do município de Santiago (Região Central do Estado). No primeiro local eram abatidos animais obtidos em abigeato (furto de gado), enquanto no segundo foi identificada a venda de produto sem procedência ou atendimento às normas de segurança alimentar.