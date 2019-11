Por 21 votos a nove, a Câmara de Vereadores de Porto Alegre aprovou, com emendas, o projeto de lei complementar da prefeitura que dispõe sobre as normas de responsabilidade, qualidade e transparência na gestão das finanças do Município. Após a redação final, o texto será encaminhado ao Executivo, com prazo máximo de dez dias úteis (ou 15 dias corridos) para a sua sanção .