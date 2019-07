Archie Harrison, filho de Meghan Markle e Príncipe Harry, é batizado em Windsor

Neste sábado (06), Archie Harrison, filho de Meghan Markle e do Príncipe Harry, foi batizado em Windsor. A informação foi revelada pelos perfis oficiais da realeza britânica nas redes sociais, que compartilharam imagens do momento.

“O filho do Duque e da Duquesa de Sussex, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, foi batizado na Capela Privada do Castelo de Windsor em um serviço íntimo oficiado pelo Arcebispo de Canterbury, Justin Welby.

O Duque e a Duquesa de Sussex estão tão felizes em compartilhar a alegria deste dia com os membros do público que têm sido incrivelmente favoráveis ​​desde o nascimento de seu filho. Eles agradecem a gentileza em receber o primeiro filho e comemorar esse momento especial. Sua Alteza Real se sente feliz por ter aproveitado este dia com a família e os padrinhos de Archie.

Seu filho, Archie, foi batizado usando a réplica artesanal do vestido real de baptizado que foi usado por crianças reais nos últimos 11 anos. O original Royal Christening Robe, feito de rendas Honiton forrado com cetim branco, foi encomendado pela rainha Victoria em 1841 e usado pela primeira vez pela filha mais velha. Subseqüentemente, foi usado por gerações de baptizados reais, incluindo A Rainha, seus filhos e netos até 2004, quando a Rainha encomendou essa réplica feita à mão, para que a frágil aparência histórica fosse preservada e a tradição continuasse”, dizia o comunicado oficial.

Recentemente, Harry falou pela primeira vez sobre como é ser pai e disse como o pequeno Archie, seu filho com Meghan Markle que nasceu no dia 6 de maio, tem modificado a sua forma de ver o mundo. “Estou impressionado com algumas coisas hoje, a maioria das quais é o poder do modelo invisível. A pessoa que pode estar sentada aqui hoje não percebe que alguém olha para eles, que – para essa pessoa – você os inspira a serem mais gentis, melhores, maiores, mais bem-sucedidos, mais impactantes”, começou ele. “Talvez seja a nova clareza que tenho como pai sabendo que meu filho sempre estará vigiando o que eu faço, imitando meu comportamento, um dia talvez até seguindo meus passos.”

“Mas não é apenas o meu papel de pai que me mostra isso; é nas pessoas que eu vejo todos os dias que não percebem como elas são inspiradoras para aqueles que estão assistindo, ” Harry continuou. “De pequenos atos de bondade a grandes medidas de caráter – cada movimento que fazemos é importante, especialmente quando não achamos que alguém esteja assistindo. É quando nosso verdadeiro caráter vem à luz”, ainda disse ele, que lembrou da mãe.

