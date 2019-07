Argumentos sem base

Vários países fizeram a reforma da Previdência, quando faltou dinheiro nos cofres públicos para pagar aposentadorias e pensões. Em todos eles, conforme o noticiário mostrou, as justificativas favoráveis e contrárias foram sustentadas com a apresentação de gráficos e números.

No Brasil, governo e parlamentares buscaram ganhar no grito.

Foi uma tortura

Por sinal, quando se encerrou a votação dos destaques, às 20h30min de ontem, muitos deputados estavam roucos de tanto vociferar na tribuna e no microfone de apartes.

Segundos antes de o presidente Rodrigo Maia dizer que “a sessão está encerrada”, alguns deputados se exasperavam, pedindo a palavra. Maia fulminou: Chega, cada de vocês já falou 20 vezes. Acabou.”

Acima do normal

O plenário da Câmara dos Deputados tem microfones sensíveis e acústica perfeita. O que explica os discursos aos berros? Falta de convicção, provavelmente.

Retrato da Câmara

É muito fácil discursar, prometendo soluções para a crise da Previdência sem discutir quais são os obstáculos. Em nenhum momento foram abordados.

Time do sabe tudo

Os debates sobre a Previdência revelaram parlamentares especializados em Economia da boca para fora. Capricharam na demagogia e precisam voltar logo à caverna. Se continuarem exibindo os conhecimentos, é possível que recebam propostas de grandes consultorias…

Guerra de dardos

No entorno do microfone de apartes estavam provocadores da situação e da oposição. Quando o deputado Alceu Moreira ouviu frase depreciativa, atacou: “Deixo claro que estou falando apenas para os que têm cérebro.”

Briga por espaço

O regimento interno da Câmara pede que o presidente da mesa diretora consulte os líderes de bancada sobre a orientação antes de cada votação. Uma vez chamado, deve dizer sim ou não no microfone de apartes. Muitos aproveitaram para um discurso a mais, esquecendo o sim ou não.

Diferença

Deputados federais de primeira viagem aprenderão uma lição: ser beneficiado com emendas parlamentares, mesmo que publicadas no Diário Oficial, é uma coisa. Outra, bem mais difícil, é tirar o dinheiro do Ministério da Fazenda.

Reação

Encerrada a votação da reforma em 1º turno, senadores governistas, que compõem a maioria, afirmaram que “a desidratação por meio dos destaques não se sustentará aqui.”

Pedido de cálculo

Lideranças de partidos no Senado, alinhados com o governo, estão pedindo aos Estados informações sobre o déficit na hipótese de não serem incluídos na reforma da Previdência. Minas Gerais foi o primeiro a responder: 72 bilhões de reais até o final do mandato do governador Romeu Zema em 2022. Aguardam dados do Rio Grande do Sul.

Torre de Babel

O substitutivo do relator da reforma, Samuel Moreira, prevê redução de gastos de 987 bilhões de reais da Previdência em 10 anos. A proposta original do governo projetou 1 trilhão e 230 bilhões. Grupos como Eurasia, Itaú e Safra comentam sobre impacto entre 600 e 800 bilhões. Na conta da Instituição Independente do Senado, a reforma poupará 744 bilhões.

Sem atritos

Ao se eleger governador de Santa Catarina, Carlos Moisés criou comissão permanente com quatro integrantes, representando a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros e o Instituto Geral de Perícias. Reúnem-se semanalmente e dividem o poder. Este ano, o secretário da Segurança Pública é o coronel Carlos Alberto Gomes Júnior, da Polícia Militar. Em 2020, assumirá em seu lugar o Chefe de Polícia. O rodízio irá até 2022.

Série exitosa

O Brasil é um dos cinco maiores produtores mundiais de 36 produtos agrícolas. Se os governos não atrapalharem, o setor continuará batendo recordes.

Espaço do lazer

Jornal Clarin, de Buenos Aires: “Bariloche lançou sua temporada de inverno e já está pronta para virar Brasiloche. Estima-se que chegarão cerca de 50 mil brasileiros. Espera-se uma temporada recorde.”

Deixe seu comentário: