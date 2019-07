Arismar do Espírito Santo ministra workshop de Criação Musical e se apresenta em Porto Alegre

O projeto Quarta Aumentada, idealizado e realizado pelo grupo Instrumental Picumã, traz a Porto Alegre o multi-instrumentista Arismar do Espírito Santo para ministrar o workshop “Criação Musical” e se apresentar como convidado de um show junto com o artista Bebê Kramer em uma das edições do projeto Quarta Aumentada. O evento acontece no dia 31 de julho, no bar Amadeus Lounge (Rua Octávio Corrêa, 39 – Cidade Baixa).

Nome consagrado no meio musical, referência em vários instrumentos, Arismar é considerado um músico completo. Sua maneira de tocar e compor harmonias inusitadas e improvisos melódicos são sua marca registrada. Recebeu o Prêmio Sharp de música e foi eleito um dos dez melhores guitarristas do Brasil.

Tendo ainda assinado e dirigido vários projetos e realizado shows e masterclasses em diversos países. O artista possui 12 CDs lançados, sendo sete com suas composições e cinco em parceria com os músicos Leo Amuedo, Toninho Horta e Edsel Gomes, além de participar de centenas de gravações. Além dos discos, possui dois livros editados – “SongArismarbook” (Ed Passarim) e “Caderno Acre” (Prêmio FUNARTE de música), que relata trabalho de Criação Musical realizado no Estado do Acre. Arismar também foi convidado para residência artística em Basel (Suíça), onde realizou concertos e oficinas de Criação Musical com músicos europeus.

Em seu workshop de Criação Musical, o multi-instrumentista busca desenvolver o potencial criativo e a sonoridade de cada participante. Através da seleção de motivos rítmicos, melódicos e harmônicos, serão montados vários “quebra-cabeças” sonoros, com combinações que resultarão em temas, prosas musicais e improvisos.

Serão exploradas as inúmeras possibilidades de criação, composição e execução musical, formal e espontânea, através de seus vários caminhos. Na mesma data e como conclusão desta atividade, ele será o convidado especial do show do instrumentista Bebê Kramer e fechará com chave de ouro mais uma edição do evento. Os ingressos para o workshop e para o show são limitados e já estão no segundo lote promocional. O valor do workshop + show é de R$120,00 e apenas para a apresentação, o valor é de R$60,00. Para compra do ingresso antecipado, basta acessar o link do PagSeguro: http://pag.ae/7UZtCEH9r.

SERVIÇO:

O que: Arismar do Espírito Santo ministra workshop de Criação Musical e se apresenta em Porto Alegre

Quando: 31 de julho (quarta-feira), às 15h

Onde: Amadeus Lounge (R. Otávio Corrêa, 39 – Cidade Baixa)

Ingressos:

2º Lote – R$120,00 (workshop + show) / R$60,00 (show)

Compra pelo site: http://pag.ae/7UZtCEH9r (PagSeguro)

Mais informações: (51) 99328-1962 (cel/whatsapp)

