Arquipélago submerso gigante é descoberto próximo da costa do RS

A maior cadeia montanhosa, a Elevação do Rio Grande, foi encontrada submersa próxima da costa do Rio Grande do Sul. Ela teria, aproximadamente, 40 milhões de anos e estaria localizada a 1,3 mil quilômetros de Porto Alegre. O tamanho? Equivalente a três Estados do Rio de Janeiro, cerca de 150 mil km².

Pesquisadores do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo (IO-USP) acreditam que o grupo de montanhas tenha feito parte do supercontinente Gondwana, que há mais de 100 milhões de anos começou a se quebrar, por conta dos processos tectônicos e do calor do interior da Terra, dando origem ao que hoje conhecemos como África e Américas.

