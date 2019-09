As mulheres estão brilhando cada vez mais em Hollywood

As mulheres tiveram um ano marcante em filmes de Hollywood e na televisão no último ano, chegando a níveis recordes de protagonismo e ganhando terreno em empregos influentes nos bastidores, como diretoras e roteiristas, segundo dois estudos publicados na quarta-feira (4).

Sucessos de bilheteria como “Pantera Negra” e “Podres de Ricos” também quebraram barreiras para personagens negros e asiáticos, refletindo a busca por mudanças amplas na indústria do entretenimento, motivadas pelo escândalo de má conduta sexual de 2017 em Hollywood e as críticas ao #OscarMuitoBranco de quatro anos atrás.

Trinta e nove dos principais 100 filmes de 2018 tiveram uma mulher no papel de protagonista ou co-protagonista, de 30 em 2016 e apenas 20 em 2017, segundo um estudo da Escola Annenberg de Comunicações e Jornalismo da Universidade do Sul da Califórnia.

Também houve o maior crescimento em 12 anos na porcentagem de personagens com falas negros ou asiáticos, homens ou mulheres, enquanto mulheres apareceram com mais frequência em filmes de ação ou aventura.

“Em 2018, vimos empresas tomando medidas para garantir que certos grupos fossem incluídos em alguns dos filmes mais notáveis”, disse Stacy L. Smith, uma das autoras do estudo da Annenberg.

Na televisão, personagens femininas representaram uma taxa recorde de 45% em papéis com falas em dramas, comédias e reality shows, em TV aberta, a cabo ou serviços de streaming, em comparação com 40% na temporada 2017-2018 da televisão, descobriu o Centro para Estudos de Mulheres na Televisão e no Cinema da Universidade de San Diego.

Nos bastidores da televisão, as mulheres representaram taxa recorde de 31% entre criadores, diretores, roteiristas, produtoras executivas, produtoras, editoras e diretoras de fotografia.

Os dois estudos disseram que, apesar do progresso, ainda há muito a ser feito.

Enquanto mulheres representaram uma alta recorde de 26% entre diretores na temporada 2018-2019 da televisão, os homens ainda superaram as mulheres na proporção 3 para 1 nesse papel, segundo o estudo de San Diego.

Hollywood continua muito abaixo da paridade 50/50 entre homens e mulheres que é buscada entre atores, bastidores e executivos dos estúdios.

