Assalto oficial

Deputados e senadores não dão a mínima para as três propostas (PL 555/2019, PL 748/2019 e PL 14/2019) apresentadas nas duas Casas que tentam extinguir o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, conhecido como fundão eleitoral. Os projetos foram apresentados em fevereiro e seguem travados em comissões à espera de indicação de relator. Mas há atenção especial ao texto incluído na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) para 2020 que passa para R$ 3,7 bilhões o valor do fundo eleitoral – mais que o dobro do valor atual – para partidos financiarem seus candidatos a prefeitos e vereadores. E você, leitor, é quem paga a conta.

Acinte

O fundo, criado em 2017, tem recursos do Tesouro Nacional e é usado para financiar as campanhas políticas, que não podem mais receber doações de empresas.

Cobre, cidadão

“Um acinte sem precedentes”, define o senador Marcio Bittar (MDB-AC), autor de um dos projetos contra o fundo. Na Câmara, a voz sensata é do presidente Rodrigo Maia.

Olheiros

A situação hoje em ministérios e estatais está assim: um olheiro do presidente Bolsonaro e um do vice Mourão em cada gabinete importante. E ambos se vigiando.

Mais uma

Surgiu outro nome “terrivelmente evangélico” orbitando no Planalto para futura vaga no Supremo Tribunal Federal. É a professora e jurista Ana Paula de Barcellos, da UERJ, conhecida do ministro José Roberto Barroso, também acadêmico da universidade.

Nos corredores

Na véspera de o presidente Bolsonaro soltar em evento que pretende indicar um nome evangélico para a Corte, ela sugeriu para amigos que o Supremo poderia ter uma mulher cristã no plenário. A relação de Bolsonaro com o ministro Barroso é zero. Apenas protocolar, quando em eventos oficiais, vale ressaltar.

MERCADO

Destravando

O governo repete o mantra de que os investimentos fortes vão chegar ao Brasil no segundo semestre após a aprovação da Reforma da Previdência. E tem operado contra a burocracia para isso. Transferiu da Casa Civil para o Ministério da Economia a competência para autorizar o funcionamento de sociedade estrangeira. O prazo para uma multi abrir filial caiu de tramitação da papelada caiu de 45 dias para apenas três.

Saldo

Em 2018, o saldo de investimentos estrangeiros no País foi negativo: R$ 11,5 bilhões. No primeiro semestre deste ano, o saldo já somou mais de R$ 3,5 bilhões negativos.

Pequenas e grande$

O mercado segurador aposta no segmento de pequenas e médias empresas. Para citar um exemplo, a Capemisa cresceu 189% no seu faturamento nas carteiras de Vida Empresarial, entre 2017 e junho de 2019. E estima 21,7% para este ano.

CULTURA

“Trapaças” políticas

A Geração Editorial, especialista em livros-reportagens e biografias, prepara um calhamaço de respeito. Vai se chamar “Trapaça” o livro de memórias do renomado jornalista Luís Costa Pinto. A obra terá quatro volumes: Era Collor (I), governos de Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso (II), governos Lula e Dilma (III), governos Temer e Bolsonaro (IV). O primeiro volume sai em dezembro.

Forró é do Brasil

O forró pode ser tombado como patrimônio cultural do Brasil. O Iphan já trabalha no processo de registro para avaliação até final de 2020. No ritmo desse rastapé, o instituto escolheu a Vila de Itaúnas (ES) como palco do I Fórum de Forró Raiz do Espírito Santo nas próximas quarta e quinta-feiras. Vai reunir artistas, gestores e pesquisadores.

Luta na escola

O Rio de Janeiro, “berço” do jiu-jitsu praticado no mundo, será o primeiro Estado onde todas as escolas públicas terão aulas de modalidades de lutas, ideia do faixa preta e secretário de Educação, Pedro Fernandes. Ele lança dia 23 o projeto Esporte na Escola.

ESPLANADEIRA

# Saturnino Braga e Rosa Furtado fizeram homenagem póstuma ao sociólogo Chico Cavalcanti de Oliveira( 1933-2019), um dos fundadores do PT, no Centro Celso Furtado. # A startup de Campinas Big Data HealthBit tem ajudado empresas na saúde laboral para prevenção contra depressão e outras doenças. # Na Flip, de Paraty, a Casa Libre e Santa Rita da Cassia têm como anfitriãs a presidente da Liga Brasileira de Editoras, Raquel Menezes, e a produtora cultural Cassia Carrenho.

Esplanadeira é a seção da Coluna para divulgação de informações variadas da política, esporte, cultura, mercado, ações sociais. Mande e-mail para reportagem@colunaesplanada.com.br

Deixe seu comentário: