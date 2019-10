O assassinato do jornalista saudita Jamal Khashoggi dentro do consulado da Arábia Saudita, na Turquia, completa um ano nesta quarta-feira (2) sem nenhuma condenação formal. Apesar das evidências públicas e novos depoimentos que reforçam os indícios da responsabilidade do regime saudita, Riad continua negando envolvimento na morte, ocorrida em 2 de outubro de 2018.

