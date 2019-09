Assassinatos no Brasil caem 22% no primeiro semestre

O Brasil registra uma queda de 22% nas mortes violentas no primeiro semestre deste ano em comparação com o mesmo período de 2018. A região Nordeste é a que tem a maior diminuição. É o que mostra o índice nacional de homicídios criado pelo portal de notícias G1, com base nos dados oficiais dos 26 Estados e do Distrito Federal.

Em seis meses, houve 21.289 assassinatos, contra 27.371 no mesmo período do ano passado. São 6 mil a menos.

O Nordeste responde por mais da metade dessa queda (3.244 mortes a menos), ou seja, 53% do total no país.

A tendência de queda nos homicídios foi antecipada pelo G1 no balanço dos dois primeiros meses do ano, que apresentaram redução de 25% em relação ao mesmo período do ano passado, e no balanço das mortes violentas de 2018, que teve a maior queda dos últimos 11 anos da série histórica do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, com 13%.

O número de assassinatos, porém, continua alto. O dado mostra que há uma morte violenta a cada 12 minutos no Brasil – 118 por dia, em média.

O levantamento faz parte do Monitor da Violência, uma parceria do G1 com o Núcleo de Estudos da Violência da USP e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Os dados apontam que:

– houve 6.082 mortes a menos nos primeiros seis meses de 2019;

– todos os estados apresentaram redução de assassinatos no período;

– três estados tiveram quedas superiores a 30%: Sergipe, Rio Grande do Norte e Ceará;

– o Ceará, aliás, respondeu sozinho por 1/5 da queda nas mortes no Brasil;

– a queda no Nordeste foi a maior entre as regiões do país: 27%;

Porto Alegre

As quedas generalizadas nos indicadores criminais do Rio Grande do Sul se acentuaram em agosto e atingiram um patamar inédito na maior cidade do Estado. Pela primeira vez na última década, Porto Alegre encerrou o mês com menos de 20 homicídios. Foram 16 casos contra 42 registrados em agosto de 2018, em uma redução de 61,9% – também a maior baixa percentual desde 2010. Os dados são da Secretaria da Segurança Pública do Estado do RS.

No acumulado desde janeiro, a retração na capital gaúcha é de 45,2%, com 218 assassinatos frente os 398 do mesmo período do ano anterior. Em todo o Estado, na mesma comparação, quase 400 vidas foram preservadas, com homicídios caindo de 1.631 para 1.234 (-24,3%). Só em agosto, a redução de assassinatos no RS chegou a 40%, de 196 no mesmo mês do ano passado para 117.

O resultado também é positivo em relação aos latrocínios, cuja soma baixou pela metade na Capital, de 10 casos em igual intervalo de 2018 para cinco desde o início de 2019. No Estado, a queda do acumulado nos roubos com morte foi de 28,8%, passando de 66 ocorrências para 47. Na leitura isolada de agosto, o número se manteve estável no RS, com oito casos tanto neste ano quanto no anterior, e em baixa na Capital, de duas mortes para uma.

