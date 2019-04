Assembleia Constituinte da Venezuela retira imunidade parlamentar de Juan Guaidó

Nesta terça-feira (2), a Assembleia Constituinte da Venezuela aprovou a retirada da imunidade parlamentar do presidente interino autoproclamado, Juan Guaidó. Com a mudança, o político responderá na Justiça comum por ter viajado para fora do país, mesmo proibido pelo governo de Nicolás Maduro. Guaidó esteve em viagem, nos últimos dois meses, pela América do Sul.

A petição de cassação foi entregue pelo Tribunal Superior de Justiça da Venezuela, nesta segunda (1º), e Guaidó afirmou que ela não teria valor. Os demais militantes contrários à Maduro defendem que a Assembleia Constituinte é ilegítima.

