Associação Chico Lisboa inaugura mostras em sua sede

A Associação Chico Lisboa inaugura em sua sede as mostras 2ª Exposição Coletiva e Esculturas Lá Fora – Uma homenagem a Xico Stockinger, nesta terça-feira (13). O evento começa às 19h e reúne obras dos artistas Jorge Bragança, Larissa Jorge, Larissa Scaravaglione, Marcelo Spolaor, Mario Schuster, Thiago Kroeff e Nara Bohrer.

No dia 7 de agosto foi celebrado o Dia do Escultor e o centenário de Francisco Stockinger (1919-2009), um dos maiores artistas plásticos do Rio Grande do Sul, que também foi um dos presidentes da Associação Chico Lisboa. Em homenagem ao artista, a entidade promove a exposição “Esculturas Lá Fora”, com o trabalho dos escultores Adriana Giora, Ana Homrich, Debora Irion, Fábio Vasconcelos, JKanan, Lecy Fischer, Rejane Wagner e Susane Kochhann.

A visitação segue até o dia 13 de setembro, de segunda à sexta, das 14h às 18h (exceto feriados). A sede da Associação está localizada na Travessa dos Venezianos – 19, no bairro Cidade Baixa.

