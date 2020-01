Esporte Kobe Bryant, astro da NBA, e filha morrem em acidente de helicóptero nos Estados Unidos

Bryant estava em helicóptero que caiu na Califórnia, nos EUA. Além do ex-jogador da NBA, outras quatro pessoas morreram no acidente – entre elas, a filha de 13 anos do atleta Foto: Divulgação O ex-jogador viajava com ao menos outras três pessoas, quando o acidente aconteceu em Calabasas, na Califórnia. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O ex-jogador da NBA Kobe Bryant, astro do Los Angeles Lakers, morreu aos 41 anos neste domingo (26), vítima de um acidente de helicóptero nos arredores de Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos.

Além de Bryant, morreram ainda outras quatro pessoas que também estavam no helicóptero – entre elas, a filha de 13 anos do ex-jogador da NBA, Gianna Maria. A informação foi publicada originalmente pelo site americano “TVZ” e foi confirmada posteriormente.

Nenhum tripulante do helicóptero sobreviveu. Outros outros tripulantes mortos, além de Bryant e da filha Gianna, são o piloto do helicóptero, uma colega do time de Gianna e um parente dessa colega. Eles estavam a caminho de um centro de treinamento, no Norte de Los Angeles. Bryant tinha quatro filhas.

A mulher de Bryant, Vanessa, não está na lista de vítimas. O modelo do helicóptero era Sikorsky S-76, do ano de 1991, segundo o porta-voz da Administração Federal de Aviação, Allen Kenitzer. O acidente foi por volta das 10h da manhã no fuso horário local (15h em Brasília).

Bryant começou a carreira de jogador de basquete profissional em 1996 e foi campeão da NBA cinco vezes (2000, 2001, 2002, 2009 e 2010). O ex-jogador da NBA também chegou a conquistar duas medalhas olímpicas (2008 e 2012) e se aposentou das quadras em 2016.

“É com tristeza que nós descobrimos a morte de Kobe Bryant e outras quatro pessoas em um acidente de helicóptero em Calabasas [arredores de Los Angeles]. A aeronave caiu em um campo remoto perto de Las Virgenes por volta das 10h desta manhã. Ninguém no chão se feriu. A FAA e a NTSB estão investigando”, diz uma nota oficial do município de Calabasas.

Neste domingo, Bryant parabenizou nas redes sociais o jogador de basquete LeBron James por tê-lo ultrapassado e assumido o terceiro lugar na lista de maiores pontuadores da história da NBA no sábado (25), durante uma partida contra o Philadelphia 76ers.

