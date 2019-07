Astronauta registra impressionante tempestade tropical na Terra desde o espaço

Uma astronauta da Nasa, a agência espacial americana, registrou uma impressionante tempestade tropical na Terra desde o espaço. A imagem foi divulgado pela instituição no Twitter. No registro, é possível ver a tempestade tropical Barry.

O arquivo foi feito pela americana Christina H Koch. Ela atualmente está a bordo da EEI (Estação Espacial Internacional). A tempestade Barry afeta os Estados Unidos e deve inundar a região de Nova Orleans. O fenômeno pode virar também um furacão.

Vida últil

Lançadas em 1977 para começar a estudar o Sistema Solar, as sondas Voyager 1 e 2 são, até hoje, duas das naves exploratórias mais importantes já criadas pela Nasa. Graças a elas pudemos entender muito mais sobre planetas como Júpiter e Saturno, e também fizemos descobertas sobre Urano e Netuno. E agora, mesmo que elas já estejam a quase 20 bilhões de quilômetros distância da Terra, a agência espacial pretende prolongar a vida útil da dupla – e revelou um plano para que isso aconteça.

As sondas, hoje, exploram as partes externas do Sistema Solar, viajando a velocidades que passam de 56 mil quilômetros por hora. Para se ter uma noção do que isso significa, a Voyager 1, por exemplo, recebe um sinal de rádio partindo da Terra, na velocidade da luz, depois de 20 horas, apenas.

Contudo, mesmo que em teoria as sondas sejam capazes de sobreviver ao ambiente inóspito do espaço por muito tempo, é fato que sua energia será esgotada – e a previsão para que isso aconteça é de em algum momento na metade de 2020. Mas a Nasa ainda quer contar com a dupla antes que elas “morram”, o que vai acontecer quando a energia de aquecimento se acabar, congelando seus componentes e, assim, as transformando em lixo espacial.

Os engenheiros da missão estão considerando fazer alguns ajustes à distância, que deverão prolongar a vida útil das Voyager o máximo possível, mantendo-as em funcionamento ao menos para que dados científicos sobre a heliopausa sejam coletados – área que marca o limite entre o vento solar e o espaço interestelar.

A Nasa explica que “cada uma das sondas é alimentada por três geradores termoelétricos radioisótopos, ou RTGs, que produzem calor por meio da decomposição natural dos radioisótopos plutônio-238 e convertem esse calor em energia elétrica”.

A energia térmica do plutônio nos RTGs vai diminuindo, e assim sua eficiência também cai com o tempo, então cada uma das duas naves, hoje, produz cerca de 4 watts a menos de energia por ano. “Isso significa que os geradores produzem cerca de 40% menos do que produziram no lançamento há quase 42 anos, limitando o número de sistemas que podem funcionar na espaçonave”, disse a agência.

