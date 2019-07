Atacante do Grêmio deixa campo chorando após pancada no joelho e vira preocupação

*Valéria Possamai

A partida entre Grêmio e Bahia, que terminou em 1 a 1, terminou com uma preocupação a mais para o tricolor. Felipe Vizeu deixou o gramado da Arena em prantos após uma pancada no joelho esquerdo e passa a ser dúvida para o confronto do final de semana, na retomada do Campeonato Brasileiro.

Já aos 41 minutos da etapa final, o atacante gremista acabou chocando o joelho esquerdo no adversário. De imediato caiu no campo com fortes dores. Sem poder encostar a perna no chão, Vizeu precisou deixar o campo. Na ida para o vestiário, o jogador chorou muito. Confira o momento registrado pela Rádio Grenal.

🇧🇼#Grêmio | Momento em que Felipe Vizeu deixou o gramado da Arena carregado, em direção ao vestiário tricolor! 📹 @valpossamai pic.twitter.com/Z9en0dQqWs — rádio grenal (@rdgrenal) July 11, 2019

Em entrevista coletiva, o técnico Renato Portaluppi declarou torcida para que não seja nada grave. Afirmou ainda que, é preciso esperar o local desinchar para se obter um diagnóstico.

A tendência é que jogador passe por exames nesta quinta-feira, quando os jogadores se reapresentam no CT Luiz Carvalho.

Com o empate em 1 a 1 neste primeiro jogo, a decisão por uma vaga às semifinais da Copa do Brasil será decidida em Salvador, na próxima quarta-feira.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

