O ataque a tiros que deixou duas pessoas mortas na Alemanha nesta quarta (9) foi transmitido ao vivo na plataforma de videogames da Amazon, o Twitch. Cerca de 2.200 pessoas assistiram ao vídeo. O atentado ocorreu no dia do Yom Kipur, a data mais sagrada do ano para o judaísmo, em frente a uma sinagoga e em um restaurante de comida árabe na cidade de Halle.

