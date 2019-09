O Relatório de Intolerância Religiosa, patrocinado pela ONG Ceap (Centro de Articulação de Populações Marginalizadas), conduzido pelo Babalawo Ivanir dos Santos. No Rio de Janeiro, entre abril de 2012 a agosto de 2015, 71% das 1.014 ocorrências de ataques a templos e pessoas por causas religiosas foram contra religiões afro-brasileiras. No resto do País, repete-se uma proporção similar.

