Artes Visuais Atelier Livre recebe projetos para 2020

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2019

Serão disponibilizados ateliês equipados, espaço da Usina do Papel, além de sala multiuso.

O Atelier Livre Xico Stockinger da SMC (Secretaria Municipal da Cultura) abriu processo, até 6 de janeiro, seletivo de projetos para cursos extras na área de artes visuais a serem realizados em 2020. As atividades serão desenvolvidas na sede do Atelier Livre Xico Stockinger (avenida Erico Verissimo, 307), que dispõe de ateliês equipados nas áreas de escultura, pintura, desenho, cerâmica, litografia, serigrafia, gravura em metal e xilogravura, bem como o espaço da Usina do Papel.

Além disso, está disponível uma sala multiuso, com equipamento multimídia. Serão cursos teóricos e práticos, presenciais, destinados ao público a partir de 16 anos. Serão disponibilizados conhecimentos nas áreas de pintura, escultura, cerâmica, desenho, história da arte, fotografia, vídeo, instalação, performance, papel, grafite, gravura, serigrafia, tipografia, seus híbridos, similares e outros.

As inscrições devem ser feitas por meio de ficha de inscrição e formulário on-line, disponíveis neste site onde consta o edital, e podem ser realizadas até 6 de janeiro. A carga horária prevista é de 18h ou 48h, e a metodologia, a distribuição e a periodicidade das atividades podem ser definidas pelo proponente na apresentação do projeto

O regulamento completo pode ser acessado no site da SMC, na aba Editais.

