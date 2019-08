Atenção: acidente causa bloqueio no quilômetro 266 da BR-290

Um acidente envolveu um caminhão e automóveis no quilômetro 266 da BR-290, na noite desta quinta-feira (1º). O trecho fica localizado no município de Cachoeira do Sul. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, a pista está totalmente bloqueada.

Informações preliminares da PRF apontam que não há vítimas fatais da ocorrência. As duas pessoas que tiveram lesões leves foram encaminhadas para o hospital da cidade.

A Polícia sugere uma rota alternativa para quem faz o trajeto Porto Alegre x Uruguaiana, com aproximadamente 40 km a mais de distância. A liberação deverá ocorrer apenas na manhã desta sexta-feira (2), após o transbordo da carga do caminhão.

Deixe seu comentário: